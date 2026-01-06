Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu Erkan Akyol’a 24 Mart 2025’te Şişli’de silahlı saldırıya uğradı.

Şişli’deki Grand Aras Otel’in girişindeki restoranta yemek yerken kasklı bir kişi tarafından Erkan Akyol’a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Erkan Akyol ifadesinde “Grand Aras Otel’in restoranına iftar için 24.03.2025 günü iftara yakın saatlerde gittim. Restoran’ın teras kısmında şu an için hatırlamadığım bir masaya oturdum. Masaya yemek servisi için çatal kaşık konuldu. Beyaz renkli kasklı bir şahıs gördüm. Bu şahsın elinde silah vardı silahı birkaç el ateş etti. Fakat kaç el ateş ettiğini hatırlamıyorum. Bacağımdan yaralandığımı hissettiğimde kendimi içeriye doğru attım. Sonrasına hatırlamıyorum. Ben bu şahıslara silah veya başka bir şeyle karşılık vermedim. Bu olayı yapan ya da yaptıran şahısların yaşamakta olduğum Almanya’da mücadele ettiğimiz PKK örgütünün yaptırmış olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de yaşamaktayım. Buna benzer saldırı girişimleriyle de daha önce karşılaştım. Ailem hala Almanya’da yaşamaktadır. Bu örgüt aileme de tehdit mesajları atmaktadır. Bu sebeple PKK örgütünün yaptırdığına eminim. Fakat kime yaptırdığını bilmiyorum. Yaklaşık birkaç hafta öncede sevk ve idaremdeki aracı Fiat marka beyaz renkli aracın Merter’in orda otobanda seyir halinde iken beni takip ettiğini fark ettim. Bende şerit değiştirerek bu araçtan kaçmaya başladım. İleri şeritte aniden yan yola girerek bu araçta kurtuldum. Bu kişilerin kim olduğunu bilmemekteyim sürekli bu durumlar başıma gelmektedir. Beni yaralayan şahıs ve şahıslardan bulunması halinde şikayetçiyim” dedi.

Saldırı sonrası polisin yaptığı araştırmada sonrası ise saldırıyı yeni nesil suç örgütlerinden Casperlar olduğu ortaya çıktı.

Casperlar için hazırlanan iddianamede bu saldırıyla ilgili “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde; şüphelilerin savunmaları, araştırma tutanakları, dijital materyal incelenmesine ilişkin raporlar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak daha yapılan soruşturmalar elde edilen deliller ile eylemin Casperlar silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği, eylemde yer alan şüphelilerin şüpheli Yaşar Oğulcan Günaydın tarafından olay yerine getirildiği (…)” denildi.

ARABACI TUTUKLANDI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlana Necati Arabacı 8 Ekim’de tutuklandı.

CEHENNEM MELEKLERİ

Cehennem Melekleri suç örgütü bir motosiklet çetesi olarak Almanya’da kuruldu. Çetenin lideri Almanya Köln’de doğup büyüyen Arabacı; uzun saçları, spor giyimi ve dövmeleriyle geleneksel kabadayı görünümünden çok farklı.

2007’den beri yaşadığı Çeşme’nin yanı sıra Bodrum, Kuşadası ve Marmaris’te bazı eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddia edilen Arabacı’nın esas etkinliğinin ise gayrimeşru dünyayla ilk karşılaştığı yer olan Almanya’da olduğu tahmin ediliyor.

Arabacı, 1990 yılında katıldığı Türkçe adı “Cehennem Melekleri” olan Hells Angels motosikletliler topluluğu nedeniyle “Cehennem Necati” lakabıyla da biliniyor.

14 Şubat 1972’de Almanya’nın Köln şehrinde doğan Arabacı, 1990 yılında adı birçok yasadışı işle anılan Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli uluslararası motosikletliler topluluğuna katıldı.

Kendisine bağlı “Kapıcılar” grubu diye anılan Türkiye göçmeni motorcular sayesinde Hells Angels’teki gücünü arttırdı.

90’lı yılların sonlarında Köln ve Leverkusen’deki bazı gece kulüplerinden Almanyalı bir mafya grubu adına haraç toplamaya başladı.

2002 YILINDA TUTUKLANDI

2002 yılında Köln Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel tim polisleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. İnsan kaçakçılığı, saldırı, gasp, haraç kesme suçlamaları yöneltilen Arabacı 9 yıl hapis cezası aldı ve Bochum Cezaevi’ne gönderildi.

Arabacı’nın kendisine karşı operasyonu bizzat yöneten Başsavcı Jürgen Botzem’i öldürmek için tetikçi görevlendirdiği iddia edilmişti. Arabacı hakkında ek soruşturma konusu olan olayla ilgili yeni bir mahkumiyet kararı çıkmadı. Almanya devleti tarafından özel koruma statüsüne alınan Botzem, bir süre güvenlik için Almanya dışında yaşadı.

2007’de cezaevinden tahliye olan Arabacı, Almanya’dan sınır dışı edildi ve İzmir Çeşme’ye yerleşti.

ABD orjinli Hells Angels’in Avrupa ayağının lideri olan Almanyalı Frank Hanebuth’un 2013’te İspanya’da tutuklanmasının ardından Arabacı, Avrupa ayağının liderliği için öne çıkan isimlerden oldu.

Arabacı’nın 2013 yılı ve sonrasında sahte Bulgaristan pasaportuyla birçok defa giriş yasağı olan Almanya’ya gidip geldiği tespit edildi.

ÇETE LİDERLİĞİ İÇİN MÜCADELE

2014’te Hells Angels içinde tamamen Türkiye göçmenlerinden oluşan Köln merkezli “Hells Angels Bodrum MG” diye anılan bir grup kurdu. 2014’te Hells Angels’in Avrupa ayağının liderliği için mücadeleye giriştiği Walter B.’nin Frankfurt’taki işletmesine, “Hells Angels Bodrum MG” mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı. İki grup arasında çıkan çatışmada yaralananlar oldu.

Bu süreçte ABD ve Danimarka’daki Hells Angels üyeleri de Walter B.’ye karşı Arabacı’yı destekledi. Arabacı’nın Danimarka’daki Hells Angels mensuplarıyla beraber uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edildi.

2015 yılında İspanya makamlarınca Arabacı için Avrupa Birliği genelinde geçerli bir tutuklama emri çıkartıldığı gündeme geldi.

2018 Haziran ayında Çeşme’de kendi grubu ve ayrıca Sarallar ile Beşok grubu olmak üzere üç farklı organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Üç ay sonra, Eylül 2018’de serbest bırakıldı.

14 Ağustos 2019 tarihinde Bodrum’da evinin kapısında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen bar işletmecisi Ahmet Atik cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Temmuz 2020’de Çeşme’de iki adamıyla birlikte gözaltına alındı. Sevk edildiği Bodrum Adliyesi’nde tutuklanan Arabacı, on gün sonra tahliye edildi.

Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası da verilmiş olan Arabacı’nın bir ay sonra, Ağustos 2020’de Çeşme’de GBT denetimi sırasında aracı durduruldu. Bir kez daha tutuklanan Arabacı Buca Cezaevi’ne gönderildi. Arabacı bir süre sonra yeniden tahliye edildi.