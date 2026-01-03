İstanbul Halkalı’da 11 Nisan 2025 tarihinde Nuray Yılmaz adlı güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Casperlar iddianamesinde bu saldırı da bu yeni nesil suç örgütünün eylemleri arasında gösterildi.

Başka bir güzellik merkezinin sahibi olan Sevim Alan’la Nuray Yıldız arasında husumet vardı. Sevim Alan rakibinin kişisel verilerini paylaşmak ve tehdit suçlamasıyla bir süre hapiste de kaldı. Sevim Alan’ın avukatı ise 6 Ekim’de Daltonlar suç örgütü tarafından öldürülen Serdar Öktem’di.

11 Nisan’da Nuray Yıldız Güzelik Merkezi’ne yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonrası iş yerinin işletmecisi olan Nejla Altun Karakulak müşteki olarak ifade verdi. Karakulak ifadesinde Serdar Öktem’in Sinan Ateş davasının sanığı olduğunu belirterek, kendi iş yerine saldıranların ve Sinan Ateş’e yönelik suikastte motosiklet kullanmılmasına dikkat çekti.

Nejla Altun Karakulak “Hiçbir kimse ile bu güne kadar hiçbir tartışmamız, kavgamız husumetimiz olmamıştır. Kendi halinde yaşamını sürdüren kişileriz. Fakat bayilik aldığımız Nuray Yıldız ile aynı sektörde faaliyet gösteren Sevim Alan arasında mahkemelere yansıyan davalar olduğunu biliyorum. Halen Sevim Alan, Nuray ve Alkan Yıldız’a karşı işlediği suçlardan dolayı hendek ceza evinde olduğunu biliyorum. Bu kişinin avukatı da Sinan Ateş cinayetinden dolayı tutuklanan Serdar Öktem'dir. Sinan Ateş te motosikletli iki kişi tarafından öldürüldü. Burada da gene motosikletli iki kişi tarafından iş yerimiz kurşunlandı. Kamera görüntülerinin celbini talep ediyorum. Ayrıca dosyanın basına sızmamasını talep ediyorum” dedi.

2024’te TAHLİYE OLDU

Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti sonrası tutuklanan isimlerden birisi oldu. Tetikçileri bulduğu ve kaçırılmasında rol aldığı iddia edilen Serdar Öktem 2 Ekim 2024 tarihinde tahliye olmuştu. Sinan Ateş cinayetinde ateş eden Eray Özyağcı’yı ayarlayan Doğukan Cep’in ve diğer sanık Ufuk Köroğlu’nun da avukatlığını yapmaktaydı.



