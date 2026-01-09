Yeni nesil suç örgütlerinden Casperlar hakkında hazırlanan iddianamede düşmanlarını öldürmek için kullandıkları yöntemler de yer aldı. Bu yöntemlerden biri de hayat kadınlarıyla cinsel birliktelik yaşamak istediği eskort siteleri oldu.

Dosyada şüphelilerden Eylül Aydın eskort sitesinde telefonlara bakıyordu. Gelen aramalardan konum bilgisini alarak fiyat paylaşıyordu.

Emniyetin yaptığı tespite göre 22 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Daltonlar suç örgütü üyesi Sezer Kaya’nın da bu yöntemle öldürüldü.

Eylül Aydın ifadesinde Ayazlar suç örgütü yönetici Serkan Kurt’un A.A ile ilişkisi olduğunu, Serkan Kurt’un A.A’yı Sezer Kaya ile iletişime geçirerek adresini öğrendiklerini söyledi. A.A ve Elif Aydın Sezer Kaya’nın verdiği konuma birlikte gidip, daha sonra evden ayrıldılar. Bu saldırı da onlar evden gittikten sonra gerçekleşti.

Eylül Aydın ifadesinde “Mert Alparslan Özal isimli şahsın yanında Eskort çağrılarına baktığı, konum alarak fiyat bilgisi verdiğini ve geçimini bu şekilde sağladığını, A.A simli arkadaşının aşık olduğu kişinin Serkan Kurt olduğunu bu şahsında Ayazlar isimli suç örgütü oluşumuna mensup olduğunu ve yine bu şahıs için isimli şahsın hasımları olan Daltonlar adlı suç örgütüyle alakalı Serkan Kurt isimli şahsın yönlendirmesiyle düşürme tekniğiyle yani arkadaşlık kurdurarak onların adreslerini öğrendiğini (…)” dedi.

GPRS KULLANMIŞLAR

İddianamede Sezer Kaya’nın öldürülmesinde çetenin GPRS cihazı kullandıkları belirtilerek şöyle denildi:

“Sezer Kaya’nın öldürülmesi olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında Casperlar silahlı suç örgütünün Ayaz Kardeşler silahlı suç örgütü ile ortak hareket ettiği görülmüştür. Soruşturmaya konu eylemde Casperlar silahlı suç örgütü lider ve yönetici kadrosunun Daltonlar silahlı suç örgütü üyelerinin kalmış oldukları hücre evlerini tespit edebilmek amacı ile Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile temas kurmaları yönünde örgüt üyesi bayan şahıslara talimat verdikleri, hasım grup örgüt üyeleri ile temas kuran örgüt üyesi kadın şahısların üzerlerine GPRS yerleştirerek Daltonlar silahlı suç örgütünün kullanımında bulunan hücre evlerini tespit ettikleri anlaşılmıştır.”





