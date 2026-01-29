Daltonlar elebaşı Ahmet Timo'nun kuzeni Ercan Kaptan, Bahçelievler'de 31 Ağustos 2024'te, motosiklet kullanan 17 yaşındaki iki saldırgan tarafından öldürüldü. Zanlıların, telefonlarında, balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli halde fotoğrafları bulundu.

Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen çocukların tetikçi olarak kullanıldığı örgüte ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çete üyelerinin polisin takibinden kaçabilmek için farklı iletişim yöntemleri kullandığı tespit edildi.

GTA VE FORTNITE ÜZERİNDEN İLETİŞİM

NTV'nin haberine göre, operatöre bağlı olmayan telefonlar kullandığı öğrenilen çete üyelerinin sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak veya çeteye başka çocukları dahil etmek için kullandığı ortaya çıktı.