Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türkiye'de yerli laptop üretimi, montaj bandı mantığından uzaklaşıp AR-GE, özelleştirilebilir konfigürasyon, yüksek soğutma standartları ve güçlü satış sonrası destek ekosistemine dayalı bir endüstriyel modele dönüşüyor. Bu dönüşümü somut biçimde gözlemleyebileceğimiz örneklerden biri Casper: Intel ve NVIDIA gibi küresel çip devleriyle eş zamanlı mimari entegrasyonu sağlıyor, belirli ürün ailelerinde askeri düzeyde (MIL-STD-810H) dayanıklılık testlerinden geçiyor ve hızlı servis süreçleri sayesinde performans, güvenilirlik ve toplam sahip olma maliyetinde küresel markaların standartlarını yakalayabiliyor. Gelin, Casper'ın Excalibur ve Nirvana serileri üzerinden Türkiye'deki yerli laptop üretiminin küresel standartlara ulaşma yolculuğunu birlikte keşfedelim.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ VE DONANIM ENTEGRASYONU: CASPER LAPTOP ÖRNEĞİ

Yerli markaların rekabet gücünün temel kaynağı, güncel işlemci ve ekran kartı nesillerini kısa gecikmeyle cihazlarına yansıtabilmeleri.

İşlemci ve ekran kartı güncelliği: Markanın Excalibur oyun bilgisayarı serisi, güncel Intel Core işlemciler ile NVIDIA'nın son nesil RTX ekran kartı seçeneklerini (model ve yapılandırmaya göre değişmek üzere) bir araya getiriyor. Hangi işlemci nesli ve GPU'nun hangi modelde sunulduğu ürün sayfasına göre değiştiği için, satın almadan önce ilgili modelin ürün sayfasından güncel işlemci/GPU bilgisini teyit etmek gerekir — bu, "en yeni nesil" iddialarının modelden modele farklılık gösterebildiği bir alan.

Markanın Excalibur oyun bilgisayarı serisi, güncel Intel Core işlemciler ile NVIDIA'nın son nesil RTX ekran kartı seçeneklerini (model ve yapılandırmaya göre değişmek üzere) bir araya getiriyor. Hangi işlemci nesli ve GPU'nun hangi modelde sunulduğu ürün sayfasına göre değiştiği için, satın almadan önce ilgili modelin ürün sayfasından güncel işlemci/GPU bilgisini teyit etmek gerekir — bu, "en yeni nesil" iddialarının modelden modele farklılık gösterebildiği bir alan. Üretim kalite kontrolü: ESD (elektrostatik deşarj) korumalı montaj hatları ve otomatik anakart testleri, donanım arıza oranlarını düşürmeyi hedefleyen standart uygulamalar arasında yer alıyor.

MODÜLER KONFİGÜRASYON VE TERMAL MÜHENDİSLİK

Küresel markaların çoğu, RAM/SSD'si anakarta lehimlenmiş (soldered), sonradan yükseltilemeyen kapalı kutu laptoplar sunuyor. Yerli üreticilerin ayrıştığı nokta burada:

Özelleştirilebilir RAM ve depolama: Kullanıcı, satın alma aşamasında RAM ve NVMe SSD kapasitesini ihtiyacına göre seçebiliyor. Bu, cihazın ihtiyaca uygun yapılandırma seçilmesini sağlıyor ve gereksiz donanım maliyetinden kaçınmaya yardımcı oluyor.

Kullanıcı, satın alma aşamasında RAM ve NVMe SSD kapasitesini ihtiyacına göre seçebiliyor. Bu, cihazın ihtiyaca uygun yapılandırma seçilmesini sağlıyor ve gereksiz donanım maliyetinden kaçınmaya yardımcı oluyor. Termal tasarım (turbo fan, bakır ısı borusu): Yüksek watt'lı ekran kartlarının ürettiği ısıyı uzaklaştırmak, işlemcinin "thermal throttling" (ısıya bağlı performans düşüşü) yaşamadan sürdürülebilir performans sunmasını sağlıyor. Örneğin Excalibur G915 modelinde, 102 kanatlı LCP fan teknolojisi ve 5 adet C1020 OFC bakır heatpipe'tan oluşan bir soğutma sistemi bulunuyor.

Yüksek watt'lı ekran kartlarının ürettiği ısıyı uzaklaştırmak, işlemcinin "thermal throttling" (ısıya bağlı performans düşüşü) yaşamadan sürdürülebilir performans sunmasını sağlıyor. Örneğin Excalibur G915 modelinde, 102 kanatlı LCP fan teknolojisi ve 5 adet C1020 OFC bakır heatpipe'tan oluşan bir soğutma sistemi bulunuyor. Dayanıklılık sertifikaları: MIL-STD-810H, ABD Savunma Bakanlığı kaynaklı bir askeri test standardı olup düşme, titreşim, yüksek/düşük sıcaklık ve nem gibi koşullara dayanıklılığı ölçer. Nirvana A900 All-in-One masaüstü PC, bu sertifika çerçevesinde yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve tozlu ortam gibi zorlu çevresel koşullarda test edilmiş olup MIL-STD 810H sertifikası almaya hak kazanmıştır.

SATIŞ SONRASI DESTEK: TÜRKİYE'NİN AVANTAJI

Yerli üreticilerin en somut farkı, yurt içi servis altyapısı. Casper bu noktada üç farklı servis seçeneği sunuyor:

Markanın satış sonrası destek hizmeti, 11 yıldır kesintisiz sürdürülüyor ve 8 şehirde faaliyet gösteriyor. Hizmet, güçlü yedek parça stoğu ve dijital arıza analiz altyapısı sayesinde 2026 itibarıyla ortalama 35-48 dakikaya inen onarım süreleriyle çalışıyor. İstanbul en yüksek işlem hacmine sahip nokta olurken, Eskişehir %98'lik zamanında teslimat oranıyla öne çıkıyor. Hizmet, garanti içi veya garanti dışı fark etmeksizin laptop, masaüstü, tablet, telefon, monitör ve All-in-One PC'leri kapsıyor; ancak ağır fiziksel hasar veya uzun test gerektiren durumlarda süreç bir saati aşabiliyor.

SONUÇ

Yerli üretimin küresel standartları yakalaması, tek bir özellikle değil; güncel donanım entegrasyonu, kullanıcıya konfigürasyon esnekliği tanıyan BTO modeli, model bazında değişen dayanıklılık sertifikaları ve yurt içi servis hızının bir arada değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. Casper örneğinde bu resmin en güçlü tarafı satış sonrası destek: 8 şehirde randevusuz, ortalama bir saatin altında tamamlanan servis süreci, küresel markaların çoğunda bulunmayan bir avantaj.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yerli laptoplar küresel performans testlerini yakalayabiliyor mu?

Kullandıkları işlemci ve ekran kartı aynı nesilden olduğunda, Cinebench, PCMark ve 3DMark gibi benchmark testlerinde küresel muadilleriyle benzer skorlar alınabiliyor. Ancak bu, her modelde değil, güncel donanımla yapılandırılmış modellerde geçerli — satın almadan önce spesifik modelin işlemci ve GPU neslini kontrol etmek gerekiyor.

Casper'ın satış sonrası servis avantajı nedir?

Türkiye tabanlı yedek parça stoğu ve üç farklı servis kanalı (Jet Servis, Turbo Servis, 1 Saatte Servis) sayesinde, özellikle büyük şehirlerdeki kullanıcılar için bekleme süreleri kısalıyor. 1 Saatte Servis belirli servis noktalarında 8 şehirde randevusuz, ortalama 35-48 dakikada elden teslimle oldukça verimli sonuç veriyor.

BTO (Build to Order) konfigürasyon kullanıcıya ne sağlar?

RAM, SSD depolama ve işletim sistemi gibi bileşenleri bütçe ve ihtiyaca göre fabrika çıkışında seçebilme imkânı sunar. Bu, gereksiz donanım maliyetinden kaçınmayı ve laptopun ileride kolayca yükseltilebilmesini sağlar.