Teknoloji ürünlerinde satış sonrası hizmetlerin önemi artarken Casper, 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulamasının güncel performans sonuçlarını duyurdu. Şirketin kendi yönettiği yedek parça stoku ve dijital arıza analiz altyapısı sayesinde ortalama onarım süreleri 35-48 dakikaya kadar düştü.
Haziran 2026 itibarıyla müşteri memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, servise gelen cihazların yüzde 93'ü 1 saatten kısa sürede teslim edildi. Ağır fiziksel hasarlı veya uzun test gerektiren durumlar dışındaki ürünlerin büyük bölümü ise aynı gün içinde tamamlanıyor.
ONARILAN CİHAZLARIN KATEGORİ DAĞILIMI
Haziran 2025 – Haziran 2026 döneminde 1 saatten kısa sürede onarılan 7.983 cihazın kategorilere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Dizüstü Bilgisayar: 4.108 adet
Tablet: 1.821 adet
Akıllı Telefon: 1.324 adet
Masaüstü Bilgisayar: 380 adet
Monitör: 350 adet
8 İLDE HİZMET: İSTANBUL LİDER, ESKİŞEHİR EN BAŞARILI
"1 Saatte Servis" hizmeti şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir olmak üzere 8 ilde sunuluyor.
En Yüksek Hacim: İstanbul, son 1 yılda 3.327 cihazla en çok servis işlemi gerçekleştirilen merkez oldu.
En Yüksek Başarı Oranı: Eskişehir, %98 zamanında teslimat oranıyla ağın en başarılı servis noktası olarak öne çıktı.
GARANTİ DİŞI CİHAZLAR DA FAYDALANABİLİYOR
Uygulamadan yalnızca garanti kapsamındaki ürünler değil, garantisi sona ermiş cihazlar da yararlanabiliyor. Casper ve Excalibur markalı dizüstü/masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All-in-One bilgisayar sahipleri bu hizmet kapsamına dahil ediliyor.
CASPER 1 SAATTE SERVİS HİZMETİNE NASIL ULAŞILIR?
Çağrı Merkezi: 0850 250 77 77
Web Sitesi: www.casper.com.tr/destek
Servis Koşulları: Servis merkezleri randevusuz hizmet verir ve "1 Saatte Servis" uygulaması için kullanıcıdan herhangi bir ek ücret talep edilmez.