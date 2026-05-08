Real Madrid'de teknik direktör tartışmaları devam ederken, kulübün efsane kalecilerinden Iker Casillas dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Casillas, takım için en doğru ismin Xabi Alonso olduğunu söyledi.

CASİLLAS’TAN XABI ALONSO YORUMU

El Clásico öncesi basın toplantısında konuşan Casillas, Xabi Alonso’nun Real Madrid için ideal bir teknik direktör olduğunu belirterek, “Bana göre Xabi Alonso, Real Madrid için doğru isim. Süreklilik sağlayacak mükemmel bir tercih olurdu. Yanlış kararlar verildi” ifadelerini kullandı.

YOLLAR AYRILMIŞTI

Xabi Alonso ile Real Madrid’in Ocak ayı ortasında karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığı ifade edilirken, 44 yaşındaki teknik adamın görev süresinde takımın 34 maçta 24 galibiyet aldığı ve 6 mağlubiyet yaşadığı belirtildi.