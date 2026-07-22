Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Brezilyalı yıldız Casemiro, Avrupa kariyerine nokta koyarak MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu.

Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusuyla 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 34 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ile 2027 MLS sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Anlaşmada 2029 yılına kadar uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

AVRUPA KARİYERİNE VEDA ETTİ

2013 yılından bu yana Avrupa'da forma giyen Casemiro, Real Madrid ve Manchester United kariyerinin ardından kıtaya veda etti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 34 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 33 karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA İLK 11'DEYDİ

91 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen ve 10 gol kaydeden Casemiro, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tüm maçlarda ilk 11'de görev verdiği isimlerden biri olmuştu.

Inter Miami'de Lionel Messi ile aynı takımda forma giyecek olan deneyimli orta saha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.