Kaynak: İHA

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194 Sokak yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Öğleden sonra kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kayıp ihbarının ardından Elvan'ın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

AİLESİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çiftinin 4 çocuğundan biri olan Elvan'dan, evden ayrıldığı günden bu yana haber alınamadı. Elvan'ın telefonuna da ulaşılamazken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten aile, kızlarının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ve hayatından endişe duyduklarını dile getirdi. Aile, Elvan'ın bir an önce bulunması için Adıyaman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumlarla vatandaşlardan destek istedi.

Kızlarına kavuşmak için herkese seslenen Yücetaş ailesi, "Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. 11 gündür kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah rızası için bize yardım edin. Kızımızı görenlerin, yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istiyoruz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Kızımızın kaçırıldığını düşünüyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz, kızımıza bir an önce kavuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Aile, Elvan'ı gören ya da nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.