Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Takımımız Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadyumu'nda büyük sevinç yaşanırken Beşiktaş taraftar grubu çArşı'nın resmi sosyal medya hesabından Vincenzo Montella'nın kadro tercihine yönelik yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

Formda bir dönem geçiren Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün yedek bırakılmasına sitem eden çArşı yaptığı açıklamada, 'Kaptanımızı yedirmeyiz.' ifadelerini kullandı.

çArşı: 'BELİRLİ CAMİALARIN OYUNCULARINI ÖNE ÇIKARMA ÇABASI SORU İŞARETLERİ YARATMAKTA'

çArşı tarafından maç sonu yapılan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım daha atan milli takımımızı yürekten kutluyoruz. Ortaya konan mücadele ve kazanılan başarı, hepimiz adına gurur vericidir.

Ancak bu milli birlik ve beraberlik ortamına gölge düşüren bazı oyuncu tercihleri dikkat çekmektedir. Özellikle belirli camiaların oyuncularını öne çıkarma çabası, kamuoyunda soru işaretleri yaratmakta ve adalet duygusunu zedelemektedir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz: Beşiktaş’ımızın kaptanını kimseye yedirmeyiz, itibarsızlaştırılmasına da asla izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki; sahada alın teriyle mücadele eden, formayı hakkıyla taşıyan hiçbir oyuncu görmezden gelinemez.

Milli takım hepimizin. Adaletin, liyakatin ve hakkaniyetin esas alındığı bir yapı, bu başarıların kalıcı olmasının tek yoludur!"