Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Recep Sağıroğlu idaresindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrildi, yola fındıklar saçıldı.Olay yerine hızla çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu ile ambulans personeli Tuğba A. ve Oğuzhan K., ayrıca kamyon şoförü Cemal Ü. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Recep Sağıroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi.Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.