Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Çarşamba'da trajik kaza: Ambulans ile fındık kamyonu çarpıştı: Şoför hayatını kaybetti - Resim : 1

Recep Sağıroğlu idaresindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon çarpıştı.

Çarşamba'da trajik kaza: Ambulans ile fındık kamyonu çarpıştı: Şoför hayatını kaybetti - Resim : 2

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrildi, yola fındıklar saçıldı.Olay yerine hızla çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarşamba'da trajik kaza: Ambulans ile fındık kamyonu çarpıştı: Şoför hayatını kaybetti - Resim : 3

Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu ile ambulans personeli Tuğba A. ve Oğuzhan K., ayrıca kamyon şoförü Cemal Ü. yaralandı.

Çarşamba'da trajik kaza: Ambulans ile fındık kamyonu çarpıştı: Şoför hayatını kaybetti - Resim : 4

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Recep Sağıroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi.Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.