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Kaynak: İHA

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tarımsal üretimde kalitenin artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmaları sürdürülüyor. Bu doğrultuda Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler, Saraçlı, Aşıklı, Otluk ve Bafracalı mahallelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Laboratuvar analizi amacıyla tarlalardan ve bahçelerden numuneler toplayan ekipler, aynı zamanda yetiştirilen ürünlerde hastalık ile zararlı tespiti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında çiftçilerle bir araya gelen yetkililer; bitki koruma uygulamaları, zararlılarla mücadele teknikleri ve toplanma aşaması öncesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar hususunda bilgilendirmede bulundu.

Söz konusu denetim faaliyetleriyle, başta bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık olmak üzere toplanma dönemine yaklaşan ürünlerdeki pestisit kalıntı oranlarının yasal sınırlar içinde kalması amaçlanıyor. Uygulamanın temel hedefleri arasında tüketici sağlığını güvence altına almak ve sürdürülebilir, güvenilir gıda arzını desteklemek yer alıyor.