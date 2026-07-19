Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden olan Samsun’un Çarşamba ilçesinde karpuz hasadı başladı.
Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Çarşamba Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Çiftçiler, geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini ifade ederek “Şu anki tablo bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA
Eski ismiyle "Costal" olarak bilinen Yalı Mahallesi'nde hasat, yıllardır devam ettirilen imece geleneğiyle yapıldı. Aileler, sabah saatlerinde tarlada bir araya geldi ve olgunlaşan karpuzları topladı.
Zincir halinde çalışan işçiler, hasat edilen karpuzları elden ele taşıyarak traktör römorkuna yükledi.
Yaklaşık 10 dönümlük alanda üretim yapan 53 yaşındaki çiftçi Emin Kalfa, babadan kalma işini devam ettirdiğini ifade etti.
“ŞU ANKİ TABLO BİZİ UMUTLANDIRIYOR”
"Bu yıl ürünlerimiz hem görünüm hem de lezzet açısından oldukça güzel. Hava şartları bizim için avantaj oldu. Karpuzlarımız güneşi yeterince aldı” diyen Kalfa, “Bunun da kaliteye doğrudan etkisi oldu” sözlerini sarf etti.
Kalfa, “Sezona yeni başladık. Hasadın ilerleyen dönemlerinde ürünün durumunu daha net göreceğiz ancak şu anki tablo bizi umutlandırıyor." ifadelerine yer verdi.
“50 – 60 TON REKOLTE BEKLİYORUZ”
Geçen yıla göre daha yüksek verim beklediklerini belirten Kalfa, "Geçen yıl aynı alandan yaklaşık 40 ton ürün elde etmiştik. Bu sezon ise 50-60 ton rekolte bekliyoruz. İlk hasadımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra 2 ya da 3 kez daha tarlaya girerek hasat yapacağız. Karpuzları toplarken de oldukça dikkatli davranıyoruz. Ürünün zarar görmemesi için itinayla çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.