Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor

“50 – 60 TON REKOLTE BEKLİYORUZ”



Geçen yıla göre daha yüksek verim beklediklerini belirten Kalfa, "Geçen yıl aynı alandan yaklaşık 40 ton ürün elde etmiştik. Bu sezon ise 50-60 ton rekolte bekliyoruz. İlk hasadımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra 2 ya da 3 kez daha tarlaya girerek hasat yapacağız. Karpuzları toplarken de oldukça dikkatli davranıyoruz. Ürünün zarar görmemesi için itinayla çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.