Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor

Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Çarşamba Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Çiftçiler, geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini ifade ederek “Şu anki tablo bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 1

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden olan Samsun’un Çarşamba ilçesinde karpuz hasadı başladı.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 2

Eski ismiyle "Costal" olarak bilinen Yalı Mahallesi'nde hasat, yıllardır devam ettirilen imece geleneğiyle yapıldı. Aileler, sabah saatlerinde tarlada bir araya geldi ve olgunlaşan karpuzları topladı.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 3

Zincir halinde çalışan işçiler, hasat edilen karpuzları elden ele taşıyarak traktör römorkuna yükledi.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 4

Yaklaşık 10 dönümlük alanda üretim yapan 53 yaşındaki çiftçi Emin Kalfa, babadan kalma işini devam ettirdiğini ifade etti.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 5

“ŞU ANKİ TABLO BİZİ UMUTLANDIRIYOR”

"Bu yıl ürünlerimiz hem görünüm hem de lezzet açısından oldukça güzel. Hava şartları bizim için avantaj oldu. Karpuzlarımız güneşi yeterince aldı” diyen Kalfa, “Bunun da kaliteye doğrudan etkisi oldu” sözlerini sarf etti.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 6

Kalfa, “Sezona yeni başladık. Hasadın ilerleyen dönemlerinde ürünün durumunu daha net göreceğiz ancak şu anki tablo bizi umutlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

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Çarşamba Ovası'nda sezonun ilk hasadı başladı: Bu yıl tam 60 ton rekolte bekleniyor - Resim: 7

“50 – 60 TON REKOLTE BEKLİYORUZ”

Geçen yıla göre daha yüksek verim beklediklerini belirten Kalfa, "Geçen yıl aynı alandan yaklaşık 40 ton ürün elde etmiştik. Bu sezon ise 50-60 ton rekolte bekliyoruz. İlk hasadımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra 2 ya da 3 kez daha tarlaya girerek hasat yapacağız. Karpuzları toplarken de oldukça dikkatli davranıyoruz. Ürünün zarar görmemesi için itinayla çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

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