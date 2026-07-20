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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarının titiz incelemesiyle aydınlatıldı. İddiaya göre, tanınmamak için çarşaf giyen iki şüpheli, girdikleri evde yaklaşık 40 dakika kalarak 80 gram altın ve nakit para çaldı.

Olay, 5 Temmuz'da Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö.'ye ait eve maymuncuk yardımıyla giren şüphelilerin, hırsızlıktan bir gün önce bölgede keşif yaptığı belirlendi.

350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Y.G. (35) ve M.Ç. (35) olduğu tespit edildi.

EVLERDE SİLAH, UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin TL, 205 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin evden 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve 1.900 TL çaldıkları tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinde güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.