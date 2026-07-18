Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen Boran Tağ, hedef aldığı iş yerinin önüne gelerek belinden çıkardığı tabancayla art arda ateş açtı.



Silahından çıkan kurşunlar iş yerine isabet ederken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

SKANDAL İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Meydana gelen saldırıya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Boran Tağ'ı Seyhan ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda, "Husumetimiz vardı, korkutmak amacıyla yaptım" diyen Tağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.