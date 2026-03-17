Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı evinde Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından 'Daha önce yüzde 99 Liverpool turu geçer demiştim şimdi ise yüzde 98 oldu.' ifadeleri kullanan Jamie Carragher rövanş öncesi bu iddiasında geri adım attı.

CARRAGHER: 'TURU GEÇECEĞİMİZDEN O KADAR EMİN DEĞİLİM'

Sky Sports'a konuşan Liverpool efsanesi Carragher, “Wolverhampton ve Tottenham karşılaşmalarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi’nde de Galatasaray’a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim” diyerek bu kez daha temkinli bir açıklama yaptı.