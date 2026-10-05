Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, tünelde seyir halindeyken Y.B. (36) yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı. Takla atıp ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle alev aldı: Tüneldeki dehşet anbean kaydedildi - Resim : 1

Otomobildeki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan kontrolde, otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün kimliğini belirleme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen beton mikserinin şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asker uğurlama konvoyunda zincirleme kazaAsker uğurlama konvoyunda zincirleme kazaGündem

Çarpmanın şiddetiyle alev aldı: Tüneldeki dehşet anbean kaydedildi - Resim : 3

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tünelde seyreden otomobilin beton mikserine arkadan çarpıp, devrildiği ve aracın yandığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Çarpmanın şiddetiyle alev aldı: Tüneldeki dehşet anbean kaydedildi - Resim : 4