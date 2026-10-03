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Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tek taraflı trafik kazasına karışan otomobil, kazanın hemen ardından alev aldı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 VB 451 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı.

Kazanın ardından aracın ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde mahsur kalan kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazada ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.