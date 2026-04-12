Mark Carney, Montreal’de düzenlenen Liberal Parti ulusal kongresinde yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma ve ekonomi politikalarında daha bağımsız bir çizgiye yöneleceğini açıkladı. Binlerce partiliye hitap eden Carney, ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifeleri ve sert politikaların gölgesinde konuşan Carney, Kanada’nın kendi kaynaklarını daha etkin kullanacağını belirtti.

“SAVUNMA BÜTÇEMİZİN YÜZDE 70’İ ABD’YE GİTMEYECEK”

Carney, Kanada ordusunun harcamalarının büyük bölümünün ABD’ye yöneldiği dönemin sona erdiğini vurgulayarak, “Kanada ordusunun her bir dolarının 70 sentini ABD’ye gönderdiği günler artık geride kaldı” ifadelerini kullandı. Bu sözler kongre salonunda uzun süre alkışlandı.

Konuşmasında ticaret gerilimlerine de değinen Carney, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Kanada eyaletlerinin Amerikan içkilerini raflardan indirmesine esprili bir göndermede bulunarak salonda gülüşmelere neden oldu.

KRİTİK SEÇİMLER ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ

Carney’nin konuşması, Toronto’daki University-Rosedale ve Scarborough Southwest ile Quebec’teki Terrebonne bölgelerinde yapılacak ara seçimler öncesine denk geldi. Bu seçimler, Liberal Parti’nin parlamentoda çoğunluğu sağlaması açısından kritik önem taşıyor.

Partinin bu bölgelerden en az birini kazanması halinde Carney’nin siyasi ajandasını daha rahat hayata geçirebileceği değerlendiriliyor.

PARTİ ÇİZGİSİNE NET VURGU

Konuşmasında parti içi tartışmalara da değinen Carney, Liberal Parti’nin temel değerlerinden taviz vermeyeceğini belirtti. Kadın hakları ve bireysel özgürlükler konusunda net bir duruş sergileyen Carney, “herkes için adil bir Kanada” hedefini yineledi.

Carney’nin ABD politikalarına yönelik eleştirileri daha önce de gündeme gelmişti. İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada küresel güçlerin ekonomik araçları baskı unsuru olarak kullandığını söyleyen Carney, uluslararası düzende değişim çağrısı yapmıştı. Montreal’deki son açıklamaları, bu yaklaşımın sürdüğünü ortaya koydu.