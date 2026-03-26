Galatasaray’ın Şubat 2025’te Genk’ten transfer ettiği Carlos Cuesta, Brezilya’nın Vasco de Gama takımında kiralık olarak forma giyiyor. 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

VASCO DE GAMA KARARSIZ

RTI Esporte’nin haberine göre, Vasco de Gama, Carlos Cuesta’nın bonservisini Galatasaray’dan alma konusunda henüz karar veremedi.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, Cuesta için Genk’e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu rakam, taraftarların futbolcudan beklentisini artırırken, Kolombiyalı stoperin performansı beklentilerin altında kaldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Vasco de Gama formasıyla 7 maçta toplam 566 dakika sahada kalan Cuesta, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kolombiyalı stoper, 1 mücadelede sarı kart gördü.