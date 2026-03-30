Carlos Alcaraz, Monte Carlo Masters öncesi hazırlıklarını sürdürürken karakteriyle gündeme geldi.

MONTE CARLO ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Dünya 1 numarası olan İspanyol tenisçi, Monte Carlo Masters öncesinde El Palmar’da çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kazandığı şampiyonluğu korumak isteyen Alcaraz, turnuvaya iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

En büyük rakiplerinden Jannik Sinner’ın Indian Wells ve Miami zaferleri sonrası zirve yarışının kızışmasıyla birlikte çalışmaları yakından takip edilen Alcaraz'ın bir videosu sosyal medyada viral oldu.

ÇALIŞMA SONRASI KORTU SONRAKİ TENİŞÇİ İÇİN HAZIR HALE GETİRDİ

Yaptığı antrenman sonrası kaydedilen görüntülerde Alcaraz’ın kortu kendi elleriyle düzeltmesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Genç yıldız raketleri bırakıp eline tırmık alarak kortu temiz bir şekilde kendisinden sonra çalışacak tenisçiye teslim etmesi takdir topladı.

El Número 1 del mundo termina de entrenar y pasa el rastrillo para dejar la pista preparada. pic.twitter.com/ygCzuG5owR — Germán R. Abril (@gerebit0) March 30, 2026

22 yaşındaki genç tenisçinin dünya 1 numarası olmasına rağmen gösterdiği bu mütevazi davranışla birçok ünlü sporcuya adeta ders verdi.