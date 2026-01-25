Carlos Alcaraz, Tommy Paul karşısında ilk sette servis oyununu erken kaybederek maça kötü başladı. Amerikalı rakibi baskıyı sürdürdü ve Alcaraz’ı 8. oyuna kadar seti sabırla götürmeye zorladı; set tie-break’e gitti.

Maç sırasında tribünde bir seyircinin sağlık sorunu nedeniyle oyun kısa süre durdu, tempo kesildi. Buna rağmen Alcaraz, tie-break’te doğru anlarda yeteneğini göstererek ilk seti 8-6 kazanmayı başardı.

İkinci sette ritmini bulan Alcaraz, 3. oyunda rakibinin servisini kırdı ve kontrolü ele aldı. Hatasız oyunu ile seti 6-4 kazandı. Üçüncü sette karşılıklı mücadele devam etti, ancak 11. oyunda kritik bir servis kırma yapan Alcaraz, seti 7-5 alarak maçı 3-0’la tamamladı.

Bu sonuç, Alcaraz’ın Avustralya Açık şampiyonluğu için en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha gösterdi.