Fransa Ligue 1'de sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'de Bruno Genesio ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

DAVIDE ANCELOTTI LILLE'İN BAŞINA GEÇİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Lille'in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

UZUN YILLAR BABASININ YANINDA DEV KULÜPLERDE GÖREV ALMIŞTI

Kariyerinin büyük bölümünde babası Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan 36 yaşındaki antrenör Davide Ancelotti PSG, Everton, Real Madrid, Napoli ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde çalışmıştı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR

Kısa bir süreliğine Botafogo'yu çalıştıran Davide Ancelotti, Dünya Kupası öncesi yine babasıyla birlikte Brezilya Milli Takımı'nda görev yapıyordu.

ANLAŞMAYA VARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Lille'in Davide Ancelotti ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken resmi açıklamanın ise yakın zaman yapılmasının beklendiği kaydedildi.