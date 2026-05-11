Samsun ve Ankara’da yaşanan iki ayrı olay, çocukların erken yaşta tehlikeli iş kollarında çalıştırılmasının ağır faturasını bir kez daha gözler önüne serdi. Oyun parklarında veya okul sıralarında olması gereken çocuklar, ekmek kavgası verdikleri iş yerlerinde can verdi.

TORNA ATÖLYESİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Yiğit Hikmet Keskinsoy, çalıştığı torna atölyesinde bir tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Henüz hayatının baharında olan Keskinsoy'un ölümü ilçeyi yasa boğarken, tüfeğin kim tarafından ateşlendiği veya olayın kaza olup olmadığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yiğit Hikmet Keskinsoy

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİ

Bir diğer acı haber ise Ankara’nın Polatlı ilçesinden geldi. Türkkarsak Köyü’ndeki bir besi çiftliğinde çalışan 13 yaşındaki Mardin Derikli Muhammed Danış, akşam saatlerinde ayağını yem karma makinesine kaptırdı. Muhammed’in makineye sıkıştığını gören ablası, kardeşini kurtarmak için hamle yapsa da o da kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Küçük Muhammed olay yerinde yaşamını yitirirken, ablası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili adli makamların incelemeleri devam ederken, yaşanan bu dramlar Türkiye’de çocuk işçiliğine karşı denetimlerin ve önlemlerin yetersizliğini bir kez daha tartışmaya açtı.