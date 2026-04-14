Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar, açıklanan resmi verilerle bir kez daha gündeme oturdu. CHP Tekirdağ Milletvekili, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı ve eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çarpıcı bir analizle kamuoyuyla paylaştı. Öztrak, X hesabından yaptığı değerlendirmede cari işlemler hesabındaki devasa açık ve kaynağı belirsiz para çıkışlarının ekonomideki riskleri en üst seviyeye taşıdığını belirtti.

"2023 yılından bu yana kaydedilen en yüksek şubat ayı cari açığı"



Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak’ın X platformundaki hesabından paylaştığı verilere göre, şubat ayı cari işlemler hesabı 7,5 milyar dolar açık verdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44’lük bir artış anlamına gelirken, 2023 yılından bu yana kaydedilen en yüksek şubat ayı cari açığı olarak dikkat çekti. Öztrak, paylaşımlarında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının da son üç aydır üst üste açık vermesinin altını çizerek, yapısal sorunun derinleştiğine işaret etti. Yılın ilk iki ayındaki toplam cari açık ise yüzde 57 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı.

"Pandemiden bu yana görülmemiş bir seviye"



Sosyal medyadaki değerlendirmesinde en dikkat çekici noktalardan birini, Net Hata ve Noksan (NHN) kalemindeki hareketlilik oluşturdu. Öztrak, şubat ayında kaynağı bilinmeyen para hareketlerini temsil eden bu hesaptan 6,5 milyar dolar çıkış yaşandığını açıkladı. Bu seviyenin şubat ayları itibarıyla tarihi bir rekor olduğunu belirten Tekirdağ Milletvekili, son 12 aylık dönemde NHN kaleminden gerçekleşen toplam çıkışın 21,5 milyar doları bulduğunu ifade etti. Bu durumun, pandemiden bu yana görülmemiş bir seviye olduğu vurguladı.

"Sadece son 1,5 aylık süreçte tam 52 milyar dolar rezerv eritildi"

Dış ticaret ve finansman dengesindeki bozulmanın faturası ise doğrudan Merkez Bankası rezervlerine kesildi. Öztrak'ın X üzerinden takipçilerine aktardığı tabloya göre, ekonomide biriken kırılganlıkları tetiklememek adına sadece son 1,5 aylık süreçte tam 52 milyar dolar rezerv eritildi. Şubat ayındaki 7,5 milyar dolarlık açığın yalnızca 3,4 milyar doları borçlanmayla karşılanabilirken, kalan 10,6 milyar dolarlık devasa açık yine rezervler kullanılarak kapatıldı. Eski Hazine Müsteşarı, son bir yılda ödemeler dengesinin finansman ihtiyacının neredeyse yarısının rezervlerden karşılandığını belirterek, ekonomideki nakit dengesinin sürdürülemez bir noktaya evrildiğini savundu.

"Dış açıkların finansmanı giderek zorlaştı"

Bölgedeki jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonominin yüksek açık pozisyonları ve azalan rezervlerle yakalandığını ifade eden Faik Öztrak, bu tablonun temel nedeninin geçmişteki popülist politikalar olduğunu öne sürdü. "Nas, pas" denilerek izlenen politikaların güven kaybına yol açtığını belirten Öztrak, Körfez sermayesine bağlanan umutların da bu güvensizlik ortamında karşılıksız kaldığını ve dış açıkların finansmanının giderek zorlaştığını paylaştı.