Çapkınları bekleyen yeni tehlike: Gece klübünde tanıştığı kadından iş adamına şeytani tuzak

BARDA BAŞLAYAN SAMİMİYET EVE TAŞINDI
Olay, geçtiğimiz akşam İstanbul Bebek'teki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çapkın İş adamı Ş.T., barda eğlendiği sırada yanına gelen A.K. isimli kadınla tanıştı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti ilerleten A.K., Ş.T.'ye "Senin evine gidelim" teklifinde bulundu. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, teklifi kabul eden iş adamı, kadınla birlikte ikametine geçti.
"BORCUNU ÖDEYECEKSİN" ŞANTAJI
Eve gidildikten kısa bir süre sonra A.K., iş adamında uyuşturucu madde talep etti. Ş.T.'nin madde kullanmadığını belirtmesi üzerine kadın, "O zaman ben kendim için isteyeyim" diyerek dışarıdan sipariş verdi.
Yaklaşık 15 dakika sonra adrese gelen ve "torbacı" olarak tabir edilen şahısla birlikte planın ikinci aşamasına geçildi.
A.K., çapkın iş adamından Ş.T.'den şoke eden bir talepte bulunarak "Hem bu aldığım maddenin parasını hem de torbacıya olan eski 50 bin liralık borcumu sen ödeyeceksin." dedi.
"POLİSE İHBAR EDERİM" TEHDİDİYLE 50 BİN LİRA ALDI
Çapkın iş adamı Ş.T., kendisine yöneltilen bu hukuksuz talebi reddedince kadın şantaj kartını oynadı.
A.K.'nin, "Eğer parayı ödemezsen polisi arar, uyuşturucu kullandığın ve bulundurduğun yönünde ihbarda bulunurum" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.
Yaşadığı panik ve korku nedeniyle polisle karşı karşıya gelmek istemeyen çapkın Ş.T., kadının talep ettiği 50 bin lirayı ödemek zorunda kaldı.
Parayı aldıktan sonra kadını evden kovan iş adamının yaşadığı bu olay, gece hayatındaki yeni dolandırıcılık ve şantaj yöntemlerini bir kez daha gündeme getirdi.
Öte yandan, yetkililer, eğlence mekanlarında tanışılan ve kısa sürede güven telkin eden kişilere karşı dikkatli olunması; bu tür şantaj durumlarında ödeme yapmak yerine derhal kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.