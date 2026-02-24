Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Batı Cape eyaletinde bulunan Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ülkenin en yoğun ikinci havalimanında yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Airports Company Güney Afrika Sözcüsü Ofentse Dijoe, yangının dış hatlar terminalinde başladığını ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındığını açıkladı. Dijoe, yolcu ve personelin güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Yangın nedeniyle uluslararası uçuşlar geçici olarak durdurulurken, havalimanına iniş yapması planlanan bazı uçakların çevredeki alternatif meydanlara yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, yangın öncesinde iniş yapan uluslararası seferlere ilişkin işlemlerin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Dijoe ayrıca, yangının havalimanının internet altyapısı ile bilgi teknolojileri sistemlerinde hasara yol açtığını ifade etti. Bu nedenle yolculara, özellikle iç hat uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri doğrudan ilgili hava yolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Ulusal basında yer alan ilk değerlendirmelerde, yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.