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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhanesinde çalışan 100 taşeron işçi, kadroya geçmek için başlattıkları eylem sebebiyle işten çıkarıldı. Hakları ödenmeden işten atılan işçiler, işe iade ve tüm alacaklarının ödenmesini istedi. DİSK/Gıda-İş Sendikası, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, hastane yemekhanesinde 15 ila 20 yıldır çalışan işçilerin hiçbir hakları ödenmeden işten çıkarıldığını açıkladı.

Birgün'ün haberine göre, sendika, taşeron firma değişikliği gerekçe gösterilerek işçilerin maaş, kıdem, ihbar ve fazla mesai alacaklarının ödenmediğini belirterek, "Yıllardır bu hastanede emek veren işçiler hiçbir açıklama yapılmadan kapının önüne konuldu" diye konuştu.

'KALİTESİZLİĞİN SORUMLUSU İŞÇİLER DEĞİL'

Basın açıklamasında son dönemde kamuoyuna yansıyan yemek kalitesi tartışmalarına da değinildi. Sendika, "Yemeklerin verimsizliği ve kalitesizliğinin sorumlusu işçiler değildir. Denetim ve kullanılan malzemeden hastane yönetimi ile şirket sorumludur" denildi. İşçilerin eksik ve düşük kaliteli malzeme kullanımını defalarca şirkete bildirdiği ancak bunun dikkate alınmadığı vurgulandı.

Sendika, her ihale döneminde çalışanların haklarıyla birlikte yeni firmaya devredildiğini hatırlatarak, "Bu dönem değişen nedir? Yeni bir şartname mi var? Varsa neden işçilere açıklanmıyor?" diye sordu. Açıklamada, yıllardır aynı işte çalışan emekçilerin neden yeniden istihdam edilmediğinin kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade edildi.

Gıda-İş Sendikası, 21 Temmuz’da göreve başlayacak yeni firma öncesinde yemek üretimi ve dağıtımının MESEM öğrencileri ile temizlik personeline yaptırılacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Sendika, "Bu insan sağlığını tehdit eden bir uygulamadır. Halkın sağlığıyla oynayamazsınız" diyerek söz konusu planın hijyen açısından ciddi riskler taşıdığını savundu.

'TÜM İŞÇİLER HAKLARINI ALANA KADAR MÜCADELE SÜRECEK'

Basın açıklamasının sonunda DİSK/Gıda-İş Sendikası, Çapa Tıp Fakültesi yönetimi ile yüklenici şirketi sorumluluk almaya çağırdı. Sendika, "İşçi arkadaşlarımızın tüm alacakları derhal ödenmeli, çalışmak isteyenler hakları korunarak işe başlatılmalıdır" dedi. Ayrıca, işçiler tüm haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Fotoğraf: Barış Salık/Evrensel