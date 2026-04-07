Ekranların sevilen ve güvenilen yüzü Cansu Canan, yeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı sunucu, Show TV’de yayınlanacak olan ‘Cansu Canan ile Yeni Sayfa’ ile ekrana geri dönecek. 13 Nisan’dan itibaren hafta içi her sabah saat 08.00’de canlı olarak yayınlanacak program, sabah kuşağına renk katacak.

Gündemdeki konuları farklı bakış açıları ve konusunda uzman konuklarıyla ele alıp perde arkasını araştırarak soru soran ve yanıt bulmaya çalışacak olan ‘Cansu Canan ile Yeni Sayfa’; samimi, dinamik, dolu dolu bir içerikle halkın sesi olup halkın gündemini konuşarak izleyicinin hayatında her sabah yepyeni bir sayfa açmaya geliyor. Alternatif arayanlara duyurulur.

Savaş Dinçel Ödülleri verildi

Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2007’de kaybettiğimiz usta oyuncu Savaş Dinçel’in 84. doğum gününde Baba Sahne’de sahiplerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleşen gecede aynı zamanda Baba Sahne’nin 9. yaşı da kutlandı. Şevket Çoruh’un ev sahipliği yaptığı geceye Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Sumru Dinçel, Sumru Yavrucuk, Erkan Can, Suna Keskin, Leyla Gezen, Altan Gördüm, Bahtiyar Engin, Enver Aysever, Şeyla Halis, Emrah Eren, Rıza Sönmez, Sezai Gülşen gibi isimler katıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından verilen 17. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Pelin Abay, ‘En İyi Kadın Oyuncu’; Onur Ünsal, ‘En İyi Erkek Oyuncu’; Işıl Kasapoğlu, ‘En İyi Oyun Yönetmeni’; Aylin Balboa ise, ‘En İyi Oyun Yazarı’ ödüllerine layık görüldü.

Edebi Filmler Festivali başlıyor

Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan büyüleyici yolculuk, 7-10 Mayıs arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları’nda sanatseverlerle buluşacak.

Sinema yazarları Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, ‘Biz bu filmi daha önce okuduk’ sloganıyla hayata geçirilen Edebi Filmler Festivali, izleyicilere unutulmaz bir kültürel deneyim vaat ediyor. Dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan, sinema tarihine damga vurmuş eşsiz filmlerin yer alacağı bu özel seçki; sadece bir film gösterimi olmanın ötesine geçerek izleyicileri metin ile görselin kesişim noktasında derin bir tartışmaya davet ediyor.

Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun özenle hazırladığı bu seçki; Franz Kafka’dan Haruki Murakami’ye, Mario Puzo’dan Albert Camus’ye kadar edebiyat devlerinin ruhunu sinema salonuna taşıyacak.