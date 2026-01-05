Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve bir arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarına kamp yapmaya gitti. Kamp sırasında Kumal ile erkek arkadaşı arasında bir tartışma yaşandığı, tartışmanın ardından Kumal’ın gece saatlerinde otomobiliyle kamp alanından ayrıldığı öne sürüldü.

Kendisine ulaşamayan Enis G., 28 Aralık günü saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kameraları incelense de Kumal’ın aracının Erdek ya da Bandırma yönüne ilerlediğine dair herhangi bir kayda ulaşılamadı.

GÖLETTE TARAMA YAPILDI

Arama çalışmalarına farklı illerden gelen AFAD ekipleri, jandarma komandoları, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopter, dron ve Bayraktar TB-2 İHA destek verdi. Sekizinci günde Ankara’dan gelen özel bir ekip tarafından Yanal Taramalı Sonar cihazı ile gölette tarama yapıldı. Yapılan incelemede Kumal’ın aracı, kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıkta ve 10 metre derinlikte bulundu.

CANSIZ BEDENİ OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNDU

Dalgıçların yaptığı kontrolde, Elif Kumal’ın cansız bedenine otomobilin sürücü koltuğunda ulaşıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan ilk incelemede, sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerleklerin patlak olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kumal’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ön otopsi raporunda, vücudunda herhangi bir kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu ifade edildi.

ERKEK ARKADAŞI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Elif Kumal’ın Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, erkek arkadaşı Enis G. ve beraberlerindeki arkadaşları, gözaltı sürelerinin sona ermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.