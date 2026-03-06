İlik nakli olması planlanan Cansever'den yeni paylaşım: Canlarım her şey yolunda gidiyor

Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, geçtiğimiz günlerde nüksettiğini duyurduğu lösemi hastalığıyla mücadelesini sürdürüyor. Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı, iyileşme yolunda kritik bir adım olan ilik nakli için gün sayarken, sosyal medya üzerinden takipçilerine moral dolu yeni bir mesaj gönderdi.

'HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Cansever, lösemi teşhisi sonrası verdiği zorlu mücadelede yeni bir döneme girdi. Hastanede gördüğü yoğun kemoterapi sürecinin ardından kanseri yendiğini müjdeleyen şarkıcı, maalesef kısa süre sonra hastalığın nüksettiğini duyurarak sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.





Cansever yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 'Benim canlarım, her şey yolunda gidiyor. Tedavim, terapim. Allah'a şükür bir ilik nakli kaldı. Onu da atlatacağım dualarınızla'

Arabesk ve fantezi müziğin en kendine has seslerinden biri olan Cansever, gerçek adıyla Dzansever Dalipova, son dönemde sağlık mücadelesiyle gündemde. Daha önce lösemiyi yendiğini açıklayarak hayranlarını sevindiren usta sanatçı, maalesef hastalığının nüksettiğini duyurarak sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Güçlü yorumu ve içten tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, şu an bu zorlu süreci Almanya’da sürdürüyor.

İLİK NAKLİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Hastanede uzun süredir devam eden yoğun kemoterapi ve tedavi seanslarının ardından, iyileşme yolundaki en kritik aşama olan ilik nakli için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem durumu hakkında bilgi veren hem de moralini yüksek tutmaya çalışan Cansever, sevenlerinden dua ve destek beklediğini sık sık dile getiriyor. Tedavi süreci devam ederken sanatçının müziğe olan tutkusu ve yaşama azmi, hayranları için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Kuzey Makedonya doğumlu olan sanatçı, çocukluğundan bu yana zorluklarla mücadele eden bir kariyere sahip. Ancak bugün karşı karşıya olduğu bu en büyük sınavda, tıp dünyasının imkanları ve takipçilerinin sevgisiyle yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Almanya’daki uzman ekipler eşliğinde yürütülen bu hassas tedavi sürecinin, başarılı bir nakil operasyonuyla sonuçlanması bekleniyor.