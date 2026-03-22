Almanya’da lösemi ile mücadelesini sürdüren ünlü sanatçı Cansever’in tedavi sürecinde oldukça önemli bir aşamaya gelindi. Sanatçının hastaneye yatış işlemlerinin tamamlandığı ve 26 Mart tarihinde ilik nakli operasyonuna alınacağı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre gerçekleşecek operasyonun Cansever’in tedavi sürecinin en kritik aşamalarından biri.

Ünlü şarkıcı Cansever’e sanat camiasından birçok isim destek verdi. Cansever’in hayranları sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek geçmiş olsun dileklerini sundu.