Almanya’da lösemi tedavisi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre hastalık yeniden nüksetti ve tedavi sürecinde kritik bir aşamaya geçildi.
Cansever için kritik süreç başladı: "Kanseri yendim” demişti
Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Cansever, yıllardır kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Kısa süre önce “kanseri yendim” diyerek sevenlerine umut dolu bir haber veren sanatçıdan gelen son gelişmeler hayranlarını üzdü.Derleyen: Hande Karacan
İLİK NAKLİ YAPILMASI PLANLANIYOR
Doktorların değerlendirmesi doğrultusunda, uygun donör bulunması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli yapılması planlanıyor. Bu süreç, tedavinin en önemli dönemeçlerinden biri olarak görülüyor.
Sanatçı daha önce yaptığı açıklamada lösemi teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmış ve destek mesajlarına tek tek yanıt veremediğini belirterek sevenlerinden dua istemişti.
Almanya’da olduğunu ve tedavisinin alanında uzman doktorlar tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Cansever, kemoterapiye başlayacağını duyurmuş ve “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle umut mesajı vermişti.
Geçmişte hastalığı yendiğini büyük bir sevinçle açıklayan sanatçı, sağlığına kavuştuğunu dile getirmişti. Ancak son gelişmeler, yeniden zorlu bir mücadele sürecine girildiğini gösteriyor.
Sevenleri şimdi, başarılı sanatçının bu süreci de güçle atlatmasını umut ediyor.