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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, katıldığı bir televizyon programında kendilerine ayrıcalık tanınarak 2 sene içinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olarak atandığını açıkladı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, yargı mekanizmasındaki liyakat ve eşitlik ilkelerine vurgu yaptı.

SELÇUK ÖZDAĞ'DAN AKIN GÜRLEK'E SORULAR

Kamuoyuna yansıyan iddiaların hukuk devleti ilkesini zedeleyecek nitelikte olduğunu belirten Özdağ, "Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in katıldığı programda 'Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, iki sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim, savcı yaptık' ifadelerini kullandığı belirtilmiştir. Hakim ve savcıların seçilmesi, mesleğe kabulü ve atanması süreçlerinin Anayasa'ya, ilgili mevzuata, liyakat ve eşitlik ilkelerine uygun yürütülmesi hukuk devletinin olmazsa olmaz gereğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, şu soruları yöneltti:

"Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in iki yıl içerisinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın barolarına bir ayrıcalık tanıdığını ifade ettiği açıklama hakkında şahsınızın ve Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Açıklamada belirtilen iki yıllık dönemde Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı kaç avukat hakimlik veya savcılık mesleğine kabul edilmiştir?

Hakim ve savcı adaylarının belirlenmesi ve mesleğe kabulü süreçlerinde baro üyeliği bir ölçüt olarak kullanılmakta mıdır? Kullanılmıyorsa, açıklamada dile getirilen ayrıcalık ifadesi hangi uygulamaya dayanmaktadır?

Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı avukatların hakimlik ve savcılık mesleğine kabulüne ilişkin süreçlerde mevzuata aykırı bir uygulama veya diğer adaylar aleyhine bir farklılık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonucu nedir?"

NE OLMUŞTU?

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Bengü Türk TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağdemir, barolarına üye avukatların hakimlik ve savcılık süreçlerinde bakanlıkla görüşerek referans olduklarını itiraf etti.

Ağdemir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk.”