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Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı saldırı olayı gündem oldu. İddiaya göre sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D., evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'daki evine düzenlenen silahlı saldırıda Musa D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet etti. Haberlerçcom'un haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musa D., tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavisi devam eden Musa D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.