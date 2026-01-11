CNN Türk kanalında yayınlanan CNN Türk Masası programına konuk olan gazeteciler arasında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu canlı yayında Ankara'daki su kesintileri konusunda tartışma çıktı.

Evren'in, "Soru soran arkadaşlar da ısrarla, Melih Bey'in ne kadar iyi bir yönetici olduğunu, ne kadar iyi bir belediye başkanı olduğunu ve Mansur Bey'in de ne kadar kötü olduğunu söylediler." ifadelerinin ardından Yiğitel araya girdi.

Evren, "Melik bak ne olur sözümü kesme, senin adetin. Bak ben sustum bu ana kadar." sözleri gerilimi tırmandırdı. Yiğitel, "Hayır, keseceğim." demesiyle ikili arasında kavga çıktı.

Yiğitel "Bana soru sormayı değil Gürbüz Evren, yedi sülalesi öğretemez. Bana soru sorma şeklini öğretmesin, haddini bilsin. Bak benim asabımı bozdu. Beni karıştırmadan soru soracaksa sorsun, terbiyesizlik yapmasın. Herkes haddini bilsin, onun da yedi ceddinin de ben..." ifadelerini kullandı.