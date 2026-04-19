Sosyal medyada “Karagül” rumuzuyla bilinen M.C., açtığı canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadına bıçakla saldırdı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli M.C., kısa sürede gözaltına alınırken, polis aracına bindirildiği sırada da canlı yayını sürdürmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

M.C. daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonrası üç çocuğunun devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.

Ayrıca şüphelinin bazı sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli getirildiği, dijital platformlardaki yayınlarının da denetime alındığı belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.