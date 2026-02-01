Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek rahat bir galibiyete imza attı.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE MESSİ İDDİASI

Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında mücadeleyi değerlendiren yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine damga vuracak bir iddiayı paylaştı.

Kulüp içinden aldığı bilgiler doğrultusunda Lionel Messi'nin Galatasaray'ın gündemine geldiğini belirten Tüzemen, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'na hazır gitmek için yalnızca İstanbul'da oynamak kaydıyla sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.

LEVENT TÜZEMEN: MESSİ 'GALATASARAY'A GELİRİM' DEDİ

Levent Tüzemen'in Messi iddiası şu şekilde:

"Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net. Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına. İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla... Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu."