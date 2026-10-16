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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV ekranlarında yayınlanan ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa katılarak gündeme damga vuran değerlendirmelerde bulundu.

"TBMM Mİ BÜYÜK, MEHMET UÇUM MU BÜYÜK?"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Seçimin 2028 mart veya nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un son dönemdeki açıklamalarına dikkat çeken Arıkan, Meclis iradesine dikkat çekerek sert bir soru yöneltti ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi mi büyük, Mehmet Uçum mu büyük?" ifadelerini kullandı.

"SON 1 YILIN EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN MUHALEFET PARTİSİYİZ"

Erken seçim tartışmaları ve partinin seçime hazırlık çalışmaları hakkında konuşan Mahmut Arıkan, saha performansına vurgu yaptı. Arıkan, "Son 1 yıl içerisinde Türkiye'de en fazla üye kaydı yapan muhalefet partisi olmuşuz" diyerek Saadet Partisi'nin teşkilat gücünü ve sandığa hazır olduğunu ifade etti.

ANKET ŞİRKETLERİNE MANİPÜLASYON TEPKİSİ

Yayınlanan kamuoyu araştırmalarını ve anket sonuçlarını sert bir dille eleştiren Saadet Partisi Lideri Arıkan, "Anketler toplumu ve siyaseti manipüle etmek için kullanılıyor." dedi.