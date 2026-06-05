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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, son mesajlarını vermek için canlı yayınlarda kamuoyunun karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayının son anlarında spor spikeri Güntekin Onay ile yaşadığı diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

YAYININ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Türk futbolundaki hakemlik sistemi ve yorumculuk üzerine değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu sıkıntıda. Hakemliği bırakan hakem yorumluyor, futbolu bırakan futbolcu yorumluyor. Hiç kimse kendi hatalarını, zamanında yaptığı yanlışları görmüyor ve söylemiyor. Bunun üzerine de yanlışlar devam ediyor."

Bu sözlerin ardından Güntekin Onay, konuyu değiştirerek, "Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fenerbahçe Genel Kurulu'na ve taraftarlara bir mesaj vermek ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

Yıldırım ise esprili bir şekilde, "Ne oldu, hakemlere salladım diye sıkıntıya girdin galiba" ifadelerini kullandı. İkilinin gülüşmesinin ardından yayın sona erdi.

"HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMAKTAN KORKUYOR"

Programda hakemlik sistemiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Yıldırım, VAR uygulamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

"Doğrusu hakemin gördüğünü çalmasıdır, VAR'ın da ona yardımcı olması gerekir. Ama bizde tam tersi oldu. Hakem gördüğünü çalmaktan korkuyor, VAR'a gidiyor. VAR da istediği gibi ayarlıyor. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım" diyen Yıldırım, eski hakemlerin yorumculuk yapmasını da eleştirdi.

Yıldırım, "Geçmişte yönettikleri maçlar ortaya çıkarılsın, herkes kendi performansını görsün. Üç net penaltıyı vermeyen insanlar bugün çıkıp yorum yapıyor. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.