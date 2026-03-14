ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 15’inci güne girdi. Savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Trump İran’ın tamamen yenildiğini ve anlaşma yapmak istediğini iddia etti. Trump, "Ancak bu anlaşma benim kabul edeceğim türden değil” dedi.

Ayrıca Wall Street Journal gazetesi ABD’nin Suudi Arabistan’daki üste bulunan 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğunu yazdı.

İşte savaşın 15’inci gününde yaşananlar…

İSRAİL TEBRİZ’İ VURACAĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran’ın Tebriz kentine saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada kentin batısındaki sanayi bölgesi için tahliye uyarısı yapıldı.

ABD’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE HELİKOPTER PİSTİ VURULDU

Reuters ajansı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan bir helikopter pistinin füzeyle vurulduğunu duyurdu. Büyükelçilik konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

IRAK’TAKİ GRUPLAR ABD ÜSLERİNE SALDIRDI

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 8 saldırı düzenlediğini duyurdu. Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 8 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD’DEN HARK ADASI’NA SALDIRI

İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD saldırılarının ardından Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.

