ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş 12’inci güne girdi. ABD ve İsrail, İran’ın çeşitli kentlerine saldırarak özellikle füze rampalarını ve askeri tesisleri hedef alırken İran ise iki ülkenin askeri hedeflerini vuruyor.

Savaşın 12’inci gününde yaşanan sıcak gelişmeler şöyle:

İRAN: EN AĞIR SALDIRI DALGASINI GERÇEKLEŞTİRDİK

İran Devrim Muhafızları, savaşın başından bu yana en ağır saldırı dalgasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Devrim Muhafızları, başta “Hürremşehr” tipi ağır balistik füzeler olmak üzere çok sayıda füzenin fırlatıldığını bildirdi. İran’dan gelen açıklamada İsrail’de Tel Aviv ve Hayfa’daki askeri hedeflerin yanı sıra Irak’ın Erbil kentindeki ABD hedefleri ve bölgede bulunan Beşinci Deniz Üssü’nün vurulduğu vurgulandı. Açıklamada İran’ın saldırılarının süreceğinin altı çizildi.

KATAR’DA FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyini hedef alan yeni bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Yetkililer, saldırı öncesinde tehdit seviyesinin ‘en yüksek seviyeye’ çıkarıldığını belirterek vatandaşların evde kalmaları gerektiğinin altı çizmişti.

LÜBNAN’DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor. Lübnan devlet ajansı, İsrail'in Zlaya kasabasına düzenlediği saldırıda en az bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.

IRAK: HAVA ÜSLERİNE SALDIRIYA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacaklarını bildirdi. Açıklamada son günlerde ülkedeki Şehit Ala Hava Üssü ve Şehit Ali Fıleyyih Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarına tepki gösterildi. Bu üslerin tamamen Irak egemenliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, burada herhangi bir yabancı gücün bulunmadığına işaret edildi.

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E SALDIRI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.

