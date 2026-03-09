ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 10 gündür devam ediyor. İran Uzmanlar Meclisi’nin Dini Lider olarak Mücteba Hamaney’i seçtiğini açıklaması sonrası savaşın seyrinin nasıl değişeceği merak ediliyor.

ABD ve İsrail, İran’ın çeşitli kentlerine saldırmaya devam ederken İran ise Bahreyn ve Irak gibi ülkelerdeki ABD üslerini füze ve İHA’lar ile vuruyor. Öte yandan İsrail, Lübnan’a saldırılarını sürdürüyor.

İşte savaştaki son gelişmeler…

İSRAİL’DEN İRAN’A YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın iç kesimlerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Öte yandan başkent Tahran’da patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Patla seslerinin İsfahan kentinde de duyulduğu belirtiliyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, İRAN’IN İHA SALDIRISINI ÖNLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İRAN’DAN ERBİL’E SALDIRI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, ABD üssünün de bulunduğu havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarına 5’er dakika arayla 4 saldırı düzenlendi. İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.

BEYRUT'A YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi. Uçak ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'e ait insansız hava araçları da Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN PETROL SALDIRISINA SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının önlenerek imha edildiğini açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...