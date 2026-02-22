Edirne’de etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü’nün bir bölümü sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bazı kısımları kullanıma kapatıldı.

Buna rağmen şehir merkezine geçmek isteyen iki kişi, polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görülürken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirterek vatandaşların uyarılara uyması çağrısında bulundu.