Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu adlı romanı, yayımlandığı günden bu yana dünya edebiyatının en tanınmış eserleri arasında yer alıyor. 1831'de okurla buluşan roman, 15. yüzyıl Paris'inde geçiyor ve dönemin toplumsal yapısını Notre Dame Katedrali çevresinde şekillenen olaylar üzerinden anlatıyor.

Romanın merkezinde, Notre Dame Katedrali'nin çanlarını çalan kambur Quasimodo bulunuyor. Fiziksel görünümü nedeniyle toplum tarafından dışlanan Quasimodo, buna karşın güçlü bir sevgi ve sadakat duygusuna sahip bir karakter olarak öne çıkıyor. Hikâyenin diğer önemli karakteri Esmeralda ise güzelliği ve özgür ruhuyla dönemin katı toplumsal düzenine karşı dikkat çekiyor.

ADALET ANLAYIŞINI SORGULUYOR

Hugo, karakterlerin yaşadığı trajediler üzerinden yalnızca bireysel hikâyeleri anlatmakla kalmıyor; toplumdaki eşitsizlikleri, önyargıları ve adalet anlayışını da sorguluyor. Özellikle dış görünüş nedeniyle insanların dışlanması, eserin günümüzde de önemini koruyan konuları arasında bulunuyor.

Romanın önemli unsurlarından biri de Notre Dame Katedrali. Hugo, katedrali yalnızca olayların geçtiği bir mekân olarak değil, Paris'in tarihini ve kültürel mirasını temsil eden güçlü bir sembol olarak ele alıyor. Eserin yayımlanmasının ardından katedrale yönelik ilginin artması, Hugo'nun tarihî yapılara ve kültürel mirasa verdiği önemi de gösteriyor.