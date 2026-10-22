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Kaynak: ANKA

Çankırı’da esnaflık yapan 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, emekli olduktan sonra köyleri gezip, kaynak sularının bulunduğu yol kenarlarına, köylerin giriş çıkışlarına çeşme yaptırmaya başladı. Bugüne kadar Yozgat ve Çankırı Cemevleri Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Ali Yeşildağ, emekli olduktan sonra bugüne kadar 18 çeşme yaptırdı.

'HER TÜRLÜ MALZEMEYİ ALMAK BENDEN'

Ali Yeşildağ, konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"Esnaftım, emekli oldum, mesaiyi bıraktım. Kendimi çeşme yapımına adadım. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Kötü Boymul köyünde üç tane çeşme Allah nasip etti. Karalar, Kırık, Büyük Nefes, Bahçecik, Bacılar, Gündoğdu, Çorum Sungurlu ve Şabanözü Gündoğdu köylerinde çeşme yaptırdım. Allah nasip ederse yapmaya devam edeceğim.

Bazen oluğu bozuluyor, suyu bozuluyor, virane oluyor. Akan bir çeşme varsa en azından on tane çeşme daha lazım. Yakın uzak demem gelirim. Her türlü malzemesini almak benden."