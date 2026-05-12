Öğleden sonra başlayan yağışla birlikte kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, bazı bölgelerde güvenlik amacıyla yolları şerit çekerek trafiğe kapattı.

Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, AFAD ekipleri bir sürücüyü araçtan kurtardı. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarının da suyla dolduğu bildirildi.

Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekiplerinin bölgede temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.