Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile araştırmacılar tarafından Çankırı'daki ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya genelinde nesli tehdit altında olduğu için uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan vaşak, Çankırı'da habitat takibine takıldı.

GİZEMLİ TÜRDEN SAĞLIKLI YAŞAM SİNYALİ

Gizlenme yeteneği ve gece avlanma alışkanlıkları nedeniyle doğada görülmesi oldukça zor olan ve bu yüzden "ormanın hayaleti" unvanıyla bilinen vaşağın, ormanlık alanda rahat tavırlarla yürüdüğü anlar anbean kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki vaşak popülasyonunun ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik takip ile denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.