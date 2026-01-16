Ömer Faruk K. (28) idaresindeki 61 TY 335 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ilgaz Gaziler köyü mevkisinde kaldırıma çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Mardonbek O'nun kullandığı yabancı plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nisanur K. (27), Begüm Sare K. (1) ve Hatice Şeyma Y. (20) yaralandı.
Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan yetkililer vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.