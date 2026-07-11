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Kaynak: DHA

Kaza, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S. (41) yönetimindeki 18 DN 639 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı.

OLAY YERİNDE CAN KAYBI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE ACI HABER

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sadık Aras İ. ve Satı İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam can kaybı 3’e yükseldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.